Наряду с изображениями появились и некоторые характеристики аппарата.

Смартфон Samsung Galaxy A51 показали на пресс-рендере, распространенном в Сети. Модель получит безрамочный экран, диагональ которого составит 6,5 дюйма.

Также смартфону приписывают основную камеру с главным модулем на 32 Мп и тремя другими датчиками. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии.

Работать новый Samsung Galaxy A51 будет на процессоре Exynos 9611, а оперативной памяти он получит 4 ГБ при этом встроенной памяти предложат 128 ГБ.

За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4 000 мАч. Предварительная стоимость смартфона составит 350 долларов.