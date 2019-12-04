Смартфон Samsung Galaxy A51 показали на пресс-рендере04.12.2019 22:35
Наряду с изображениями появились и некоторые характеристики аппарата.
Смартфон Samsung Galaxy A51 показали на пресс-рендере, распространенном в Сети. Модель получит безрамочный экран, диагональ которого составит 6,5 дюйма.
Также смартфону приписывают основную камеру с главным модулем на 32 Мп и тремя другими датчиками. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии.
Работать новый Samsung Galaxy A51 будет на процессоре Exynos 9611, а оперативной памяти он получит 4 ГБ при этом встроенной памяти предложат 128 ГБ.
За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4 000 мАч. Предварительная стоимость смартфона составит 350 долларов.
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