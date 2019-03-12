Смартфон Samsung Galaxy A50 за 349 евро появился в Европе

В Латвии мобильный оператор Tele2 начал принимать заказы на новый корейский смартфон Samsung Galaxy A50. Эта модель уже предлагается в Индии по цене от 280 долларов.

В Европе за аппарат среднего уровня запросили значительно больше — от 349 евро. Причем это цена за модель с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

«Живые» продажи Galaxy A50 начинаются 18 марта. Первой в рознице появится версия в черном цвете, 25 марта станет доступна белая и голубая расцветка смартфона, а с первого апреля появится Galaxy A50 розового цвета.

В Samsung Galaxy A50 установлен 6,4-дюймовый Super AMOLED экран с каплевидным вырезом в верхней части. За ним расположена 25 Мп камера, а еще в экране смартфона встроен сканер отпечатка пальца.

На задней панели установлена тройная камера с модулями 25+5+8 Мп. «Сердцем» аппарата стал процессор Exynos 9610. Оперативной памяти предлагается 4 или 6 ГБ в зависимости от версии. Постоянной памяти доступно 128 ГБ.