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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Смартфон Samsung Galaxy A50 за 349 евро появился в Европе

12.03.2019 22:07

В Латвии мобильный оператор Tele2 начал принимать заказы на новый корейский смартфон Samsung Galaxy A50. Эта модель уже предлагается в Индии по цене от 280 долларов.

В Европе за аппарат среднего уровня запросили значительно больше — от 349 евро. Причем это цена за модель с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

«Живые» продажи Galaxy A50 начинаются 18 марта. Первой в рознице появится версия в черном цвете, 25 марта станет доступна белая и голубая расцветка смартфона, а с первого апреля появится Galaxy A50 розового цвета.

В Samsung Galaxy A50 установлен 6,4-дюймовый Super AMOLED экран с каплевидным вырезом в верхней части. За ним расположена 25 Мп камера, а еще в экране смартфона встроен сканер отпечатка пальца.

На задней панели установлена тройная камера с модулями 25+5+8 Мп. «Сердцем» аппарата стал процессор Exynos 9610. Оперативной памяти предлагается 4 или 6 ГБ в зависимости от версии. Постоянной памяти доступно 128 ГБ.

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