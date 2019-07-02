Смартфон Samsung Galaxy A30s протестировали в Geekbench

В базе данных Geekbench появился новый смартфон Samsung Galaxy A30s, который как ожидается, будет представлен уже в этом месяце.

Новая модель протестировали в бенчмарке с процессором Exynos 7904, под модельным номером SM-A307FN, с 3 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Android 9 Pie.

В одноядерном тесте устройство заработало 1 322 балла, а в многоядерном – 4 116 баллов.

Предполагается, что в смартфоне будет применен тип экрана Infinity-U, предложат двойную основную камеру и USB-C.