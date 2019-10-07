Смартфон Samsung Galaxy A20s в России оценили в 13 990 рублей

Samsung Galaxy A20s стал доступен для покупки в России по цене 13 990 рублей. Этот аппарат пока будет продаваться одновременно с прошлой версией — Galaxy A20.

Корейский смартфон Galaxy A20s является улучшенной версией Galaxy A20, при этом компания с целью удешевления в новой модели решила установить IPS экран, при том что в A20 используется AMOLED матрица.

В новинке установлен 6,5-дюймовый экран с разрешением 1560х720 пикселей. В его верхней части выполнен каплевидный вырез для фронтальной 8 Мп камеры.

На задней панели устройства разместили 13 Мп основной датчик, 8 Мп широкоугольный с обзором на 120 градусов и 5 Мп вспомогательный для измерения глубины сцены.

Также на задней панели установлен сканер отпечатка пальца. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 450.

Памяти в новинке 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной. Есть поддержка карты памяти формата microSD до 512 ГБ.

Батарея в Galaxy A20s на 4000 мАч, а еще смартфон получил NFC для бесконтактной оплаты.