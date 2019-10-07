Смартфон Samsung Galaxy A20s в России оценили в 13 990 рублей

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7 ноября : понедельник

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Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Смартфон Samsung Galaxy A20s в России оценили в 13 990 рублей

07.10.2019 20:33

Samsung Galaxy A20s стал доступен для покупки в России по цене 13 990 рублей. Этот аппарат пока будет продаваться одновременно с прошлой версией — Galaxy A20.
Корейский смартфон Galaxy A20s является улучшенной версией Galaxy A20, при этом компания с целью удешевления в новой модели решила установить IPS экран, при том что в A20 используется AMOLED матрица.

В новинке установлен 6,5-дюймовый экран с разрешением 1560х720 пикселей. В его верхней части выполнен каплевидный вырез для фронтальной 8 Мп камеры.

На задней панели устройства разместили 13 Мп основной датчик, 8 Мп широкоугольный с обзором на 120 градусов и 5 Мп вспомогательный для измерения глубины сцены.

Также на задней панели установлен сканер отпечатка пальца. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 450.

Памяти в новинке 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной. Есть поддержка карты памяти формата microSD до 512 ГБ.

Батарея в Galaxy A20s на 4000 мАч, а еще смартфон получил NFC для бесконтактной оплаты.

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