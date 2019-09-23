Смартфон с двумя экранами Nubia Z20 скоро появится в Европе и США

Представленный в августе смартфон Nubia Z20 скоро появится на европейском рынке. Эта модель отличается от привычных смартфонов вторым дисплеем на задней панели и наличием только одной основной камеры. Фронтальной камеры в аппарате нет. Китайская компания в Европе начнет продажи смартфона 14 октября, также в этот день запланированы продажи в Северной Америке.

Сколько будет стоить смартфон за пределами Китая пока не сообщается, а в КНР базовая версия 6/128 ГБ оценивается в 500 долларов.

Напомним, Nubia Z20 оснастили 6,42-дюймовым AMOLED дисплеем. На тыльной стороне установлен 5,1-дюймовый экран и он тоже произведен по AMOLED технологии.

Над вторым экраном установлена тройная камера с датчиками 48, 16 и 8 Мп.

Фронтальной камеры в смартфоне нет. Процессор в устройстве Snapdragon 855 Plus. Постоянной памяти в Nubia Z20 установили 128 и 512 ГБ.

Батарея в аппарате на 4000 мАч. Она способна быстро заряжаться от блока питания максимальной мощностью 27 ватт.