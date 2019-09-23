Смартфон с двумя экранами Nubia Z20 скоро появится в Европе и США

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23 октября : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон с двумя экранами Nubia Z20 скоро появится в Европе и США

23.09.2019 18:52

Представленный в августе смартфон Nubia Z20 скоро появится на европейском рынке. Эта модель отличается от привычных смартфонов вторым дисплеем на задней панели и наличием только одной основной камеры. Фронтальной камеры в аппарате нет. Китайская компания в Европе начнет продажи смартфона 14 октября, также в этот день запланированы продажи в Северной Америке.

Сколько будет стоить смартфон за пределами Китая пока не сообщается, а в КНР базовая версия 6/128 ГБ оценивается в 500 долларов.

Напомним, Nubia Z20 оснастили 6,42-дюймовым AMOLED дисплеем. На тыльной стороне установлен 5,1-дюймовый экран и он тоже произведен по AMOLED технологии.

Над вторым экраном установлена тройная камера с датчиками 48, 16 и 8 Мп.

Фронтальной камеры в смартфоне нет. Процессор в устройстве Snapdragon 855 Plus. Постоянной памяти в Nubia Z20 установили 128 и 512 ГБ.

Батарея в аппарате на 4000 мАч. Она способна быстро заряжаться от блока питания максимальной мощностью 27 ватт.

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