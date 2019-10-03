Смартфон Redmi Note 8 Pro в России представят 8 октября03.10.2019 23:06
Презентация нового смартфона Redmi Note 8 Pro состоялась в конце августа, и недавно назывались цены аппарата для европейского рынка.
Теперь стала известна дата российской презентации модели, которую официально объявили в компании. Смартфон Redmi Note 8 Pro в России представят 8 октября.
Цены и конфигурации пока не объявлены, но в неофициальном онлайн-магазине модели уже представлены и там же указана их стоимость.
Насколько верны данные о ценах станет известно менее чем через неделю. Итак, на сайте указали версию 6/64 ГБ по цене 21 990 рублей и 6/128 Гб за 25 990 рублей.
Также указаны и расцветки, среди которых белый, черный и зеленый.
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