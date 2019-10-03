Презентация нового смартфона Redmi Note 8 Pro состоялась в конце августа, и недавно назывались цены аппарата для европейского рынка.

Теперь стала известна дата российской презентации модели, которую официально объявили в компании. Смартфон Redmi Note 8 Pro в России представят 8 октября.

Цены и конфигурации пока не объявлены, но в неофициальном онлайн-магазине модели уже представлены и там же указана их стоимость.

Насколько верны данные о ценах станет известно менее чем через неделю. Итак, на сайте указали версию 6/64 ГБ по цене 21 990 рублей и 6/128 Гб за 25 990 рублей.

Также указаны и расцветки, среди которых белый, черный и зеленый.