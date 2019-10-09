Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.



Также компания озвучила спецификации и стоимость российской версии нашумевшего Redmi Note 8 Pro.

Новый Redmi Note 8 Pro официально представили в России и этот аппарат становится вторым в нашей стране, который имеет 64-Мп основную камеру.

Это становится одной из ярких фишек модели. Еще в аппарате стоит отметить наличие с двух сторон стекла Corning Gorilla Glass 5 и металлической рамки.

Более того, физические кнопки также выполнены из металла. 6,53-дюймовый смартфон работает на процессоре Helio 90T и будет доступен в России с 6 ГБ оперативной памяти.

Еще стоит отметить в модели и наличие NFC. В России Redmi Note 8 Pro представлен в двух конфигурациях, где первая будет с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Ее оценили в 17 990 рублей, а вариант 6/128 ГБ получил ценник 19 990 рублей. С 10 октября смартфон доступен для предварительного заказа, во время которого клиентам подарят Mi Band 4.