Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

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9 ноября : среда

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Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

09.10.2019 12:07

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.


Также компания озвучила спецификации и стоимость российской версии нашумевшего Redmi Note 8 Pro.

Новый Redmi Note 8 Pro официально представили в России и этот аппарат становится вторым в нашей стране, который имеет 64-Мп основную камеру.

Это становится одной из ярких фишек модели. Еще в аппарате стоит отметить наличие с двух сторон стекла Corning Gorilla Glass 5 и металлической рамки.

Более того, физические кнопки также выполнены из металла. 6,53-дюймовый смартфон работает на процессоре Helio 90T и будет доступен в России с 6 ГБ оперативной памяти.

Еще стоит отметить в модели и наличие NFC. В России Redmi Note 8 Pro представлен в двух конфигурациях, где первая будет с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Ее оценили в 17 990 рублей, а вариант 6/128 ГБ получил ценник 19 990 рублей. С 10 октября смартфон доступен для предварительного заказа, во время которого клиентам подарят Mi Band 4.

Xiaomi представила «дешёвого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

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