Недорогой смартфон при хороших характеристиках был представлен в России еще 8 октября, а сегодня 17 октября он стал доступен для покупки.



Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.

Так, модель в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной предлагается по цене 17 990 рублей.

Устройство с таким же объёмом ОЗУ, но со 128 ГБ постоянной памяти предлагается уже за 19 990 рублей.

Напомним, что аппарат имеет 6,53-дюймовый экран, четверную основную камеру, процессор MediaTek Helio G90T, а также батарею на 4 500 мАч.