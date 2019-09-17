С сегодняшнего дня новый смартфон Redmi Note 8 стал доступен для покупки на китайском рынке.



Модель с 11 сентября была доступна для заказа, а теперь появилась и в магазинах Китая. Смартфон Redmi Note 8 поступил в продажу в Китае позже, чем версия Note 8 Pro.

Ее стоимость составляет 140 долларов за версию 4/64 ГБ. Также клиенту предложат вариант 6/64 и 6/128 ГБ оцененных в 168 и 196 долларов.

До конца месяца Redmi Note 8 выйдет на другие рынки. Он предлагается с процессором Snapdragon 665, тройной основной камерой и аккумулятором на 4 000 мАч.