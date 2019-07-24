Смартфон Redmi Note 7 Pro после презентации Honor 9X подешевел до $200

Смартфон Redmi Note 7 Pro после презентации Honor 9X подешевел до $20024.07.2019 23:27
Руководство бренда Redmi решило снизить цену на свой популярный смартфон Redmi Note 7 Pro.
Теперь аппарат в базовой версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти стоит около 200 долларов.
На снижение цены в Redmi пошли после того как был представлен смартфон Oukitel Y4800 за 200 долларов и Honor 9X, который оценили от 205 долларов.
Redmi не просто снизили цену на Redmi Note 7 Pro, но и запустили специальное предложение, в рамках которого новая цена действует при покупке нового портативного аккумулятора Redmi.
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