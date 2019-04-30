Смартфон Redmi Note 7 Pro получил долгожданную поддержку Fortnite

Xiaomi сдержала свое обещание и в новом обновлении фирменной прошивки MIUI появилась поддержка игры Fortnite.

Обновление под номером 10.2.10.0 уже доступно для загрузки. Оно распространяется по воздуху, а его объём всего 285 МБ.

За счет нового обновления исправляется проблема с шумом в динамике, а на Redmi Note 7 Pro появляется поддержка популярной игры Fortnite.

Ранее исполнительный директор компании Realme отметил, что на их новом смартфоне Realme 3 Pro можно играть в Fortnite, а вот в случае с конкурентом Redmi Note 7 Pro такой возможности нет.

Напомним, Realme 3 Pro является прямым конкурентом Redmi Note 7 Pro. После такого сообщения и ряда жалоб в сети вице-президент Xiaomi пообещал сделать в их популярном смартфоне поддержку Fortnite.