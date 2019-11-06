Смартфон Redmi Note 5 в КНР получил стабильную версию MIUI 11

Redmi Note 5 является уже достаточно старым устройством по меркам Xiaomi, ведь этот смартфон был представлен в начале прошлого года, и сейчас он работает на базе Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

В Китае на данный аппарат стали распространять новую прошивку MIUI 11, но она для Redmi Note 5 создана не на новой версии Android, а на актуальной для смартфона.

Android 10 для данной модели скорее всего не выйдет вообще, а MIUI 11 возможно станет последней версией оболочки.

Несмотря на то, что MIUI 11 для Redmi Note 5 создана на Android 9.0 Pie, в ней сохранили все особенности оболочки, а именно новые цветовые решения, новые шрифты и перерисованные иконки.

Обновление распространяется по «воздуху», а размер прошивки составляет 677 МБ.