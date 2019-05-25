Смартфон Redmi K20 представлен в необычном цвете Flame Red

Смартфон Redmi K20 представлен в необычном цвете Flame Red25.05.2019 23:57
Пока в Сети публикуют изображения нового смартфона, инсайдер в Твиттере уже опубликовал полные характеристики Redmi K20.
Другой инсайдер из Индии показал флагманский смартфон Redmi K20 в необычном цвете с названием Flame Red, пишет Gazetadaily.ru.
Судя по изображениям это будет молодежный вариант окраса корпуса. К тому же это необычный и новый цвет, который, вероятно понравится многим. Все подробности о характеристиках новинки можно узнать тут.
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