Смартфон Redmi K20 получит аккумулятор на 4000 мАч с ИИ

До презентации флагмана от Redmi осталось совсем немного, и уже известны некоторые подробности про него. Так, ранее представители кампании заявляли, что фронтальная выдвижная камера Redmi K20 выдержит более 300 тыс. циклов.

Теперь глава бренда Redmi Лю Вейбинг заявил, что в Redmi K20 будет установлен аккумулятор 4000 мАч.

Помимо большой батареи в смартфоне реализуют систему искусственного интеллекта (ИИ), которая будет следить за автономной работой смартфона.

ИИ будет отслеживать расход заряда аккумулятора приложениями, пресекая цепной запуск приложений, которые ведут к повышенному энергопотреблению.

Вейбинг отметил, что в Redmi K20 очень активным пользователям полного заряда будет хвать на полный день, а менее активным батареи хватит на пару дней.