Смартфон Redmi 7 теперь подешевел до 99 долларов

Смартфон Redmi 7 теперь подешевел до 99 долларов18.08.2019 12:09
Один из самых популярных и доступных смартфонов бренда Redmi стал стоить еще дешевле.
На китайском рынке была снижена цена на Redmi 7. Теперь модель с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти стоит 99 долларов.
Новый ценник действует на постоянной основе, и снижение стоимости устройства подтверждает информацию, что скоро будет представлен Redmi 8.
Напомним, в Redmi 7 установлен 6,26-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и HD+ разрешением.
Процессор в аппарате Snapdragon 632, а основная камера 12+2 Мп. Фронтальный фотодатчик на 8 Мп. Под «капотом» устанавливается аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
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