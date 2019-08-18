Смартфон Redmi 7 теперь подешевел до 99 долларов

Один из самых популярных и доступных смартфонов бренда Redmi стал стоить еще дешевле.

На китайском рынке была снижена цена на Redmi 7. Теперь модель с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти стоит 99 долларов.

Новый ценник действует на постоянной основе, и снижение стоимости устройства подтверждает информацию, что скоро будет представлен Redmi 8.

Напомним, в Redmi 7 установлен 6,26-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и HD+ разрешением.

Процессор в аппарате Snapdragon 632, а основная камера 12+2 Мп. Фронтальный фотодатчик на 8 Мп. Под «капотом» устанавливается аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.