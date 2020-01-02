Смартфон Realme X50 5G протестировали в бенчмарке Geekbench

Смартфон Realme X50 5G на рынке составит конкуренцию Redmi K30 5G. Последний в середине января поступит в продажу, а через несколько дней будет представлен и сам Realme X50 5G.

Китайская компания полноценный показ Realme X50 5G проведёт 7 января.

Известно, что в этом смартфоне будет установлен новый процессор Snapdragon 765G со встроенным 5G модемом и 8 ГБ оперативной памяти.

Теперь известно, сколько баллов Realme X50 5G набирает в тестах Geekbench.

Результатами синтетической производительности поделился известный информатор Судханшу Амбхор.

На опубликованном скриншоте можно увидеть, что в однопоточном режиме смартфон набрал 2907 баллов, а в многопоточном показатель составил 7017 баллов.

В целом это хороший показатель для смартфона среднего уровня.