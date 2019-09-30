Смартфон Realme X2 Pro получит чипсет Snapdragon 855 Plus

Смартфон Realme X2 Pro получит чипсет Snapdragon 855 Plus30.09.2019 22:36
Компания Realme готовит новый смартфон, который будет создан на флагманском процессоре от Snapdragon.
Ранее сообщалось, что первый по-настоящему флагманский смартфон Realme будет создан на Snapdragon 855, но представитель компании опроверг эту информацию, заявив, что в аппарате будет установлено более производительное решение — Snapdragon 855 Plus.
Сейчас будущий флагман проходит в компании под кодовым названием Super Warrior, но в продажу он поступит как Realme X2Pro.
В комментариях про будущую новинку, еще было отмечено, что его ее цена составит около 4000 юаней (560 долларов).
Стоит отметить, что недавно представленный Xiaomi Mi 9 Pro 5G с Snapdragon 855 Plus и 5G модемом в Китае стоит 520 долларов, а Redmi K20 Pro Premium с таким же процессором оценивается в 380 долларов.
Realme выпустила смартфон, специально адаптированный для России
Просмотры:Метки: Realme, Realme X2 Pro