Смартфон Realme X2 Pro получит чипсет Snapdragon 855 Plus

Компания Realme готовит новый смартфон, который будет создан на флагманском процессоре от Snapdragon.

Ранее сообщалось, что первый по-настоящему флагманский смартфон Realme будет создан на Snapdragon 855, но представитель компании опроверг эту информацию, заявив, что в аппарате будет установлено более производительное решение — Snapdragon 855 Plus.

Сейчас будущий флагман проходит в компании под кодовым названием Super Warrior, но в продажу он поступит как Realme X2Pro.

В комментариях про будущую новинку, еще было отмечено, что его ее цена составит около 4000 юаней (560 долларов).

Стоит отметить, что недавно представленный Xiaomi Mi 9 Pro 5G с Snapdragon 855 Plus и 5G модемом в Китае стоит 520 долларов, а Redmi K20 Pro Premium с таким же процессором оценивается в 380 долларов.