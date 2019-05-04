Смартфон Realme X случайно засняли на видео

Новый смартфон от компании Realme был замечен во время обзора ноутбука.

Один из блогеров делал обзор на новый недорогой ноутбук от компании Chuwi, и на его столе экраном вниз лежал смартфон от Realme.

Это еще не анонсированный аппарат Realme X. К такому выводу пришли эксперты, сравнив внешность смартфона с изображениями в базе Realme X.

Как сообщает «ГазетаDAILY», в Realme X будет 6,5-дюймовый экран и процессор Snapdragon 730. Фронтальная камера в смартфоне будет выдвижная. Известно, что аппарат в Китае представят 15 мая.