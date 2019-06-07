Смартфон Realme с поддержкой 5G появится в этом году

Представители компании Realme официально заявили, что от них новый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения выйдет на рынок в текущем году.

Таким образом, Realme окажется в числе первых компаний, которые выпустят в 2019 году смартфоны с 5G.

Новое устройство планируется выпустить сразу, как только будут запущены сети пятого поколения на территории Индии и Китая.

Официальных подробностей о новом смартфоне нет, но некоторые специалисты полагают, что он будет ориентирован не только на китайский и индийский рынки, но и на рынок Европы.