Смартфон Realme 5 Pro получит AMOLED-дисплей, но без сканера под ним

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13 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Realme 5 Pro получит AMOLED-дисплей, но без сканера под ним

13.08.2019 13:12

В Realme 5 Pro не будет решений, которые ожидали от смартфона, ведь по новым данным инсайдера, в модели установят AMOLED дисплей, но сканера отпечатка пальца под ним не будет.
Изначально сообщали, что в новом недорогом смартфоне установят AMOLED матрицу и под ней разместят сканер отпечатка пальца.

Но инсайдер Судханшу Амбхоре опроверг эту информацию. Источник в Twitter опубликовал изображение задней панели Realme 5 Pro и на нем видно обычный сканер отпечатка пальца.

Получается, что в компании с целью экономии решили отказаться от более дорого подэкранного сканера в пользу более привычного и быстрого дактилоскопического датчика.

Процессор в Realme 5 Pro будет использоваться Snapdragon 712, а основная камера получит главный модуль Sony IMX586 на 48 Мп. Презентация линейки Realme 5 состоится 20 августа.

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