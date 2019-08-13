Смартфон Realme 5 Pro получит AMOLED-дисплей, но без сканера под ним

В Realme 5 Pro не будет решений, которые ожидали от смартфона, ведь по новым данным инсайдера, в модели установят AMOLED дисплей, но сканера отпечатка пальца под ним не будет.

Изначально сообщали, что в новом недорогом смартфоне установят AMOLED матрицу и под ней разместят сканер отпечатка пальца.

Но инсайдер Судханшу Амбхоре опроверг эту информацию. Источник в Twitter опубликовал изображение задней панели Realme 5 Pro и на нем видно обычный сканер отпечатка пальца.

Получается, что в компании с целью экономии решили отказаться от более дорого подэкранного сканера в пользу более привычного и быстрого дактилоскопического датчика.

Процессор в Realme 5 Pro будет использоваться Snapdragon 712, а основная камера получит главный модуль Sony IMX586 на 48 Мп. Презентация линейки Realme 5 состоится 20 августа.