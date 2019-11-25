Razer Phone 2 теперь стоит как недорогой китайский смартфон

Razer занимается выпуском только игровых смартфонов, причем сейчас продается вторая версия Razer Phone.

Этот аппарат был представлен год назад и сейчас его можно приобрести за 250 долларов. На старте продаж за игровой смартфон просили 800 долларов.

Напомним, в устройстве установлен 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Матрицу экрана прикрывает закалённое стекло Gorilla Glass пятого поколения.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 845, а памяти в аппарате 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной.

Также есть поддержка карт памяти до 1 ТБ. В сети Best Buy игровой смартфон сейчас продают за 250 долларов, но такая цена действует при активации устройства через мобильного оператора Verizon или AT&T.

При более поздней активации аппарат обойдётся в 300 долларов, и такая цена сейчас действует на сайтах Razer и Amazon.