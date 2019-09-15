Смартфон «раскладушка» Samsung W2020 получит 512 ГБ памяти

Samsung на китайском рынке уже давно продает флагманский раскладной смартфон серии W. Эта модель оснащена самым передовым «железом» и выполнена в металлическом корпусе.

В Sammobile раскрыли некоторые данные про будущую модель Samsung W2020. В частности, указано что в новом поколении «раскладушки» установят 512 ГБ памяти, причем не исключается, что память будет UFC 3.0.

Также смартфону приписывают два 4,2-дюймовых экрана с разрешением Full HD и тройную основную камеру. Презентация смартфона Samsung W2020 должна состоятся до конца года.