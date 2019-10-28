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Смартфон Pocophone F1 начал получать прошивку MIUI 11

28.10.2019 22:11

Xiaomi стала активно распространять свою новую прошивку MIUI 11, но пока ее в основном получают пользователи Китая.

Среди смартфонов, для которых выпустили новую версию фирменной оболочки, стал Pocophone F1.

Этот аппарат был выпущен более года назад, и уже должна была выйти новая версия, но ее релиз перенесли на неопределённый срок.

Первыми MIUI 11 начали получать пользователи из Италии. Один из них сообщил об обновлении в Reddit.

По словам пользователя, новая версия прошивки основана на Android 9 Pie, а не на новой версии Android.

По слухам, Pocophone F1 в дальнейшем будет обновлен до десятого Android.

MIUI 11 для Pocophone F1 «весит» 1,8 ГБ и ее лучше всего загрузить на устройство по Wi-Fi.

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