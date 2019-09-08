Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году

В следующем году в продажу поступит смартфон под управлением Linux для мобильных устройств с сенсорным экраном.

Создатели платформы готовы разработчикам программного обеспечения передать смартфоны PinePhone под управлением Linux с оболочкой KDE Plasma.

В основе смартфона PinePhone ляжет процессор Allwinner64, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флеш-памяти.

«Железо» в устройстве конечно далеко не самой лучшее, но целью разработчиков создать безопасную платформу, которую никто не будет отслеживать.

В аппарате также будут аппаратные кнопки отключения Wi-Fi, Bluetooth, камеры и микрофона.

В продажу PinePhone поступит только в следующем году, но когда именно не сообщается.