Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году

Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году08.09.2019 17:03
В следующем году в продажу поступит смартфон под управлением Linux для мобильных устройств с сенсорным экраном.
Создатели платформы готовы разработчикам программного обеспечения передать смартфоны PinePhone под управлением Linux с оболочкой KDE Plasma.
В основе смартфона PinePhone ляжет процессор Allwinner64, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флеш-памяти.
«Железо» в устройстве конечно далеко не самой лучшее, но целью разработчиков создать безопасную платформу, которую никто не будет отслеживать.
В аппарате также будут аппаратные кнопки отключения Wi-Fi, Bluetooth, камеры и микрофона.
В продажу PinePhone поступит только в следующем году, но когда именно не сообщается.
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