Смартфон Oukitel Y4800 стал доступен для предзаказа

С 22 июля новый смартфон Oukitel Y4800 стал доступен для предварительного заказа, причем первые его покупателям предложат Xiaomi Mi band 4 в подарок.

Пока новинка предлагается по цене 200 долларов, а с выходом на рынок его стоимость увеличится на 50 долларов. Предзаказы будут принимать до 29 июля.

В компании свой смартфон позиционируют как конкурент Redmi Note 7 Pro. В нем установлен процессор MediaTek Helio P70, есть 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Экран новинки 6,3-дюймовый с разрешением 2340 х 1080 точек. Основная камера имеет два модуля, где основной с разрешением на 48 Мп от Samsung.

Вспомогательный датчик имеет разрешение 5 Мп. Фронтальная камера будет на 16 Мп.

За автономную работу модели, работающей под управлением Android 9 Pie, отвечает батарея на 4 000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.