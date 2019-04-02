Смартфон Oukitel K9 получил 7,12-дюймовый экран и аккумулятор на 6000 мАч

Oukitel решила последовать примеру Huawei и выпустила свою версию смартфона с огромным экраном.

В 2018 году Huawei под брендом Honor представила 7,12-дюймовый смартфон 8X Max, который позиционируется как идеальное устройство для просмотра фильмов. Теперь Oukitel предлагает K9 с дисплеем, как у Honor 8X Max.

Новинка получила 7,12 дюймовый экран с разрешением 2244х1080 пикселей, а на таком экране будет удобно не только просматривать фильмы, но также читать книги, редактировать документы и играть.

Для последнего действия в смартфон установили процессор MediaTek Helio P35. Батарея в аппарате будет на 6000 мАч.

Остальные характеристики Oukitel K9 пока не раскрывают и о них станет известно к концу месяца. В продажу большой смартфон поступит в начале мая.