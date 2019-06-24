Смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок в 2020 году

При этом его презентация состоится уже 26 июня в рамках выставки MWC 2019 Shanghai.

На этом мероприятии, компания Oppo намерена показать свой смартфон, в котором фронтальная камера будет находиться под экраном.

Такое решение позволит сделать устройство полностью безрамочным, да и к тому же сама камера будет видна только при активировании соответствующего режима.

Единственное, что пока непонятно это насколько повлияет такое расположение на качество снимка. Как сообщается, смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок только в 2020 году.

В сети также распространили видеоролик, в котором показали эволюцию камер.