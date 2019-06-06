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Смартфон Oppo с 10-кратным зумом оценили в 64 990 рублей

06.06.2019 22:10

Компания Oppo на российском рынке представила свой флагманский смартфон Reno 10x Zoom Edition.
Этот смартфон получил десятикратный зум, и в России его оценили в 64 990 рублей. Сейчас китайский производитель принимает заказы на Reno 10x Zoom Edition, а «живые» продажи смартфона начнутся 15 июня. Новинка доступна в черном и зеленом цвете.

Напомним, в Oppo Reno 10x Zoom Edition установлен основной модуль на 48 Мп. В частности, используется датчик Sony IMX586 с диафрагмой F/1,7.

Во втором объективе камеры расположен 8 Мп фотомодуль с диафрагмой F/2,2. Третий – телеобъектив на 13 Мп, в котором, как и в основном модуле работает оптическая стабилизация. Фронтальная камера в смартфоне выдвижная на 16 Мп.

В аппарате установлен экран диагональю 6,65 дюйма. Его разрешение составляет 2340х1080 пикселей, а сам экран выполнен по технологии AMOLED и в нем установлен сканер отпечатка пальца.

Создана новинка на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с жидкостной системой охлаждения. На российском рынке будет предлагаться версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Еще есть модификация  6/126 ГБ памяти, но появится ли она в РФ пока неизвестно.

В Oppo Reno спереди дисплей закрывает закаленное стекло Gorilla Glass 6, а задняя панель смартфона тоже выполнена из стекла, тогда как сама рама создана из алюминиевого сплава серии 7000.

Размеры устройства 162х77,2х9,3 мм, вес 210 граммов. В аппарате установлена батарея емкостью 4065 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а для этого компания разработала новую технологию VOOC 3.0.

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