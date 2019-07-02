Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой анонсирован в России

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой анонсирован в России

02.07.2019 14:58

Компания Oppo анонсировала скорый старт продаж нового смартфона Oppo Reno Z и назвала его стоимость.


Официальные продажи новинки стартуют 12 июля. Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой в РФ оценили в 27 990 рублей.

За эти деньги модель будет предлагаться в двух градиентных цветах, среди которых пурпурный рассвет и черный графит.

Также смартфон будет представлен единственной конфигурацией с объёмом памяти 4/128 ГБ. Экран устройства выполнен по технологии AMOLED, имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение Full HD+.

Основная камера получила два модуля, где главный имеет разрешение 48 Мп, а второй модуль – 5 Мп. Селфи-камера в устройстве получила датчик на 32 Мп.

Работает Oppo Reno Z на платформе MediaTek Helio P90 под управлением Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0. За автономность новинки будет отвечать аккумулятор на 4 035 мАч.

 

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