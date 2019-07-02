Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой анонсирован в России

Компания Oppo анонсировала скорый старт продаж нового смартфона Oppo Reno Z и назвала его стоимость.



Официальные продажи новинки стартуют 12 июля. Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой в РФ оценили в 27 990 рублей.

За эти деньги модель будет предлагаться в двух градиентных цветах, среди которых пурпурный рассвет и черный графит.

Также смартфон будет представлен единственной конфигурацией с объёмом памяти 4/128 ГБ. Экран устройства выполнен по технологии AMOLED, имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение Full HD+.

Основная камера получила два модуля, где главный имеет разрешение 48 Мп, а второй модуль – 5 Мп. Селфи-камера в устройстве получила датчик на 32 Мп.

Работает Oppo Reno Z на платформе MediaTek Helio P90 под управлением Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0. За автономность новинки будет отвечать аккумулятор на 4 035 мАч.