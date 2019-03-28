Смартфон Oppo Reno показали на живом видео в Сети

Наряду с видеороликом, были распространены в сети и качественные рендеры новинки, которой приписывают десятикратный зум и выдвижную селфи-камеру.

Смартфон Oppo Reno показали на живом видео опубликованном в Сети.

Там продемонстрировали заднюю панель аппарата, лицевую и в конце показали, как выдвигается фронтальная камера.

Ранее модели приписывали тройную основную камеру, но похоже в модели она будет все-таки с двумя модулями, а сам смартфон возможно окажется младшей версией Oppo Reno.