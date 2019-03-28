Смартфон Oppo Reno показали на живом видео в Сети

Смартфон Oppo Reno показали на живом видео в Сети28.03.2019 20:17
Наряду с видеороликом, были распространены в сети и качественные рендеры новинки, которой приписывают десятикратный зум и выдвижную селфи-камеру.
Смартфон Oppo Reno показали на живом видео опубликованном в Сети.
Там продемонстрировали заднюю панель аппарата, лицевую и в конце показали, как выдвигается фронтальная камера.
Ранее модели приписывали тройную основную камеру, но похоже в модели она будет все-таки с двумя модулями, а сам смартфон возможно окажется младшей версией Oppo Reno.
Смартфон Oppo Reno с 10-кратным зумом показали на первом тизере
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