Смартфон Oppo Reno Lite появился в базе данных TENAA

В частности, в TENAA появились аппараты с обозначениями PCAM10 и PCAT10, а эксперты уверены, что в данном случае это разные версии одного и того же смартфона — Oppo Reno Lite.

В целом предполагается, что новый смартфон Oppo Reno будет представлен в нескольких модификациях, включая спецверсию, созданную при участии Lamborghini.

Согласно данным TENAA, аппарат Oppo Reno Lite не получит выдвижную камеру, как у старшей модели.

Селфи-камера будет расположена в верхней части лицевой стороны, а на задней панели будет двойная камера расположена вертикально.

В Oppo Reno, как стало известно ранее будет основная камера с главным модулем на 48 Мп, а у Oppo Reno Lite камеру предложат с датчиками на 16 и 2 Мп.

К тому же в более простой версии будет установлен процессор Helio P70, тогда как обычный смартфон получит Snapdragon 710.

Оперативной памяти предложат 4 или 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Диагональ экрана Reno Lite составит 6,4 дюйма, тогда как Reno получит 6,5-дюймовый экран.