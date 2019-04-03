Смартфон Oppo Reno Lite появился в базе данных TENAA

Смартфон Oppo Reno Lite появился в базе данных TENAA03.04.2019 23:26
В частности, в TENAA появились аппараты с обозначениями PCAM10 и PCAT10, а эксперты уверены, что в данном случае это разные версии одного и того же смартфона — Oppo Reno Lite.
В целом предполагается, что новый смартфон Oppo Reno будет представлен в нескольких модификациях, включая спецверсию, созданную при участии Lamborghini.
Согласно данным TENAA, аппарат Oppo Reno Lite не получит выдвижную камеру, как у старшей модели.
Селфи-камера будет расположена в верхней части лицевой стороны, а на задней панели будет двойная камера расположена вертикально.
В Oppo Reno, как стало известно ранее будет основная камера с главным модулем на 48 Мп, а у Oppo Reno Lite камеру предложат с датчиками на 16 и 2 Мп.
К тому же в более простой версии будет установлен процессор Helio P70, тогда как обычный смартфон получит Snapdragon 710.
Оперативной памяти предложат 4 или 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Диагональ экрана Reno Lite составит 6,4 дюйма, тогда как Reno получит 6,5-дюймовый экран.
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