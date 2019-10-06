Смартфон Oppo Reno Ace заряжается наполовину всего за 10 минут

Скоро смартфоны за полчаса будут заряжаться до 50%, но с тем условием, что батарея в устройстве будет 4000 мАч.

Известный сетевой информатор Мукул Шарма опубликовал скриншоты зарядки смартфона с поддержкой 65W зарядкой. Изображение были показаны в Twitter-аккаунте инсайдера.

Скриншоты были сделаны на смартфон Oppo Reno Ace. В этом устройстве установлена батарея 4000 мАч.

Инсайдер продемонстрировал работу 65W зарядки, которая всего за 5 минут зарядила аппарат на 22%, а еще через пять минут смартфон зарядился до 40%.

Таким образом, батарея полностью сможет зарядиться примерно за 30 минут. В Oppo Reno Ace установлен процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Основная камера состоит из четырех датчиков — 48, 13, 8 и 2 Мп. Дисплей смартфона диагональю 6,5-дюйма с разрешением 2400х1800 пикселей.