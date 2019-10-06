Смартфон Oppo Reno Ace заряжается наполовину всего за 10 минут

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Oppo Reno Ace заряжается наполовину всего за 10 минут

06.10.2019 20:55

Скоро смартфоны за полчаса будут заряжаться до 50%, но с тем условием, что батарея в устройстве будет 4000 мАч.
Известный сетевой информатор Мукул Шарма опубликовал скриншоты зарядки смартфона с поддержкой 65W зарядкой. Изображение были показаны в Twitter-аккаунте инсайдера.

Скриншоты были сделаны на смартфон Oppo Reno Ace. В этом устройстве установлена батарея 4000 мАч.

Инсайдер продемонстрировал работу 65W зарядки, которая всего за 5 минут зарядила аппарат на 22%, а еще через пять минут смартфон зарядился до 40%.

Таким образом, батарея полностью сможет зарядиться примерно за 30 минут. В Oppo Reno Ace установлен процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Основная камера состоит из четырех датчиков — 48, 13, 8 и 2 Мп. Дисплей смартфона диагональю 6,5-дюйма с разрешением 2400х1800 пикселей.

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