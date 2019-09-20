Смартфон Oppo Reno Ace получит 65-ваттную зарядку SuperVOOC

Oppo показала свою новую беспроводную зарядку, которая способна за полчаса полностью зарядить аккумулятор смартфона на 4000 мАч.

Новая система питания SuperVOOC на 65 Вч была продемонстрирована на смартфоне Reno Ace, который будет представлен в следующем месяце.

Разработчики сравнивают свой самую мощную зарядку в мире с менее быстрой зарядкой семейства VOOC.

Смартфон Reno Ace с 65 Вт блоком питания от 0 до 100% зарядился за полчаса. Этот же смартфон, но с обычной зарядкой VOOC за это время полнил аккумулятор на 39%.

Про сам смартфон Reno Ace пока мало что известно. Ранее сообщалось про батарею емкостью 4000 мАч и дисплей с частотой обновления 90 Гц. Презентация Reno Ace состоится 10 октября.