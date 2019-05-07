Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получит 60-кратный цифровой зум

Новая версия смартфона от компании Oppo выйдет на рынок уже 10 мая и тогда же будут раскрыты все особенности и стоимость.

А пока сетевые источники опубликовали видеоролик, в котором демонстрируется приближение на камере смартфона Oppo Reno 10X Zoom.

Эта модель, как выяснилось, получит 60-кратный цифровой зум. То есть в данном параметре новинка может обойди своего конкурента в лице Huawei P30 Pro. Стоит отметить, что речь идет о гибридном приближении.