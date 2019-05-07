Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получит 60-кратный цифровой зум

Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получит 60-кратный цифровой зум07.05.2019 17:44
Новая версия смартфона от компании Oppo выйдет на рынок уже 10 мая и тогда же будут раскрыты все особенности и стоимость.
А пока сетевые источники опубликовали видеоролик, в котором демонстрируется приближение на камере смартфона Oppo Reno 10X Zoom.
Эта модель, как выяснилось, получит 60-кратный цифровой зум. То есть в данном параметре новинка может обойди своего конкурента в лице Huawei P30 Pro. Стоит отметить, что речь идет о гибридном приближении.
Представлен смартфон Oppo Reno с 10-кратным оптическим зумом
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