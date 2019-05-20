Смартфон Oppo K1 со встроенным в экран сканером подешевел до 180 долларов

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20 июня : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Смартфон Oppo K1 со встроенным в экран сканером подешевел до 180 долларов

20.05.2019 12:52

Oppo K1 был представлен в прошлом году. Изначально он в рознице предлагался по цене 231 доллар, а позже стоимость была снижена до 202 долларов. Теперь смартфон официально подешевел до 180 долларов, и таким образом аппарат стал самым дешевым устройством со встроенным под экран сканером отпечатка пальца.

Стоит отметить, что в Oppo K1 установлен 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей.

Под «капотом» смартфона расположен процессор Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти. Есть еще версия с 4 ГБ ОЗУ. Флеш-накопитель в Oppo K1 объёмом 64 ГБ.

Батарея установлена на 3600 мАч. На тыльной стороне смартфона располагается двойная камера с датчиками 16 и 2 Мп.

Фронтальная камера в устройстве на 25 Мп. Стоит отметить, что цена была снижена только на китайском рынке у некоторых продавцов.

На официальном сайте компании стоимость устройства составляет от 202 долларов за версию 4/64 ГБ.

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