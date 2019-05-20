Смартфон Oppo K1 со встроенным в экран сканером подешевел до 180 долларов

Oppo K1 был представлен в прошлом году. Изначально он в рознице предлагался по цене 231 доллар, а позже стоимость была снижена до 202 долларов. Теперь смартфон официально подешевел до 180 долларов, и таким образом аппарат стал самым дешевым устройством со встроенным под экран сканером отпечатка пальца.

Стоит отметить, что в Oppo K1 установлен 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей.

Под «капотом» смартфона расположен процессор Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти. Есть еще версия с 4 ГБ ОЗУ. Флеш-накопитель в Oppo K1 объёмом 64 ГБ.

Батарея установлена на 3600 мАч. На тыльной стороне смартфона располагается двойная камера с датчиками 16 и 2 Мп.

Фронтальная камера в устройстве на 25 Мп. Стоит отметить, что цена была снижена только на китайском рынке у некоторых продавцов.

На официальном сайте компании стоимость устройства составляет от 202 долларов за версию 4/64 ГБ.