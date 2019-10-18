Устройство OnePlus 8 Pro будет представлено только в будущем году, но уже сейчас инсайдер @OnLeaks распространил первые рендерные изображения новинки.

Смартфон OnePlus 8 Pro показали на рендерах задолго до анонса.

На изображениях показали устройство с селфи-камерой, расположенной в небольшом отверстии в экране, а основная камера расположилась по центру задней панели.

Как уверяет инсайдер, OnePlus 8 Pro получит 6,65-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц. В целом дизайн модели не претерпит кардинальных изменений.

Ее технические характеристики еще неизвестны, также как и дата анонса.