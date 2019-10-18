Смартфон OnePlus 8 Pro показали на рендерах задолго до анонса18.10.2019 20:30
Устройство OnePlus 8 Pro будет представлено только в будущем году, но уже сейчас инсайдер @OnLeaks распространил первые рендерные изображения новинки.
Смартфон OnePlus 8 Pro показали на рендерах задолго до анонса.
На изображениях показали устройство с селфи-камерой, расположенной в небольшом отверстии в экране, а основная камера расположилась по центру задней панели.
Как уверяет инсайдер, OnePlus 8 Pro получит 6,65-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц. В целом дизайн модели не претерпит кардинальных изменений.
Ее технические характеристики еще неизвестны, также как и дата анонса.
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