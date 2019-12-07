В линейке OnePlus 8 может появится третья модель с приставкой к названию Lite.

Эту новинку и показали на независимых рендерных изображениях. Смартфон OnePlus 8 Lite появился на первых рендерах, где представлен аппарат имеющий дизайн Galaxy S11e.

Внешность последнего ранее уже демонстрировали. Выход нового OnePlus 8 Lite ожидается в 2020 году.

Ранее упоминаний о выпуске подобного смартфона не было, а теперь сообщается, что он будет оценен дешевле обычного OnePlus 8.

В смартфоне не будет топового процессора, но его экран выполнят по технологии OLED и в нем предложат подэкранный сканер.

Диагональ дисплея составит 6,4-6,5 дюйма. Габариты аппарата составят: 159,2 х 74 х 8,6 мм.