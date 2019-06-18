Смартфон OnePlus 7 Pro в КНР более чем в 10 раз популярнее Samsung Galaxy S10 Plus

Смартфон OnePlus 7 Pro в КНР более чем в 10 раз популярнее Samsung Galaxy S10 Plus18.06.2019 19:45
Samsung на китайском рынке уже давно не лидер продаж смартфонов, к тому же у компании очень низкая доля, и она пока еще держится за счет флагманов Samsung Galaxy S10.
Корейский производитель удерживал позиции в дорогом сегменте, но теперь он проигрывает и там.
Произошло все это после выхода OnePlus 7 Pro, который является прямым конкурентом Galaxy S10 Plus.
Для сравнения на площадке JD.com было продано более 23 тысяч Galaxy S10 Plus, а за этот же период OnePlus 7 Pro разошелся тиражом в количестве свыше 250 000 ед.
С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China
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