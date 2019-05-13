Смартфон OnePlus 7 Pro уже можно зарезервировать на онлайн-площадке JD.com

До презентации OnePlus 7 Pro осталось совсем немного, а JD.com уже начал предварительный прием заказов на смартфон. Цена на аппарат пока не раскрыта, но устройство уже можно зарезервировать на площадке.

Стоит отметить, что структура магазина не позволяет выставить товар без ценника, поэтому пока указана, так называемая «заглушка», которую изменят сразу как будет известна цена на OnePlus 7 Pro.

Напомним, презентация OnePlus 7 Pro состоится 16 мая. В смартфоне будет установлена выдвижная фронтальная камера, процессор Snapdragon 855 и экранный сканер отпечатка пальца.

Вместе с OnePlus 7 Pro будет показана и более простая модель без приставки Pro, а в ней уже не будет выдвижной камеры.