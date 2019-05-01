Смартфон OnePlus 7 Pro получит 12 ГБ оперативной памяти

Смартфон OnePlus 7 Pro получит 12 ГБ оперативной памяти01.05.2019 20:26
Топовую версию флагманского смартфона протестировали в бенчмарке Geekbench.
Благодаря этому стало известно, что в смартфоне будет процессор Snapdragon 855, в чем конечно и не стоило сомневаться, а также 12 ГБ оперативной памяти.
Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 9.0.
Эти данные официальные, но с 12 ГБ ОЗУ будет предлагаться самая дорогая версия модели, которая заработала в одноядерном тесте 3 500 баллов и в многоядерном 11 000 баллов.
Официальная презентация OnePlus 7 Pro состоится 14 мая.
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