Смартфон OnePlus 7 представили на новом рендерном видео

Свое видение новинки на основании последних слухов представил дизайнер Вакар Хан (Waqar Khan).

Он подготовил рендерное видео, показав OnePlus 7 с тройной камерой на задней панели, а также с выдвижной селфи-камерой.

В модели ожидается экран диагональю 6,5 дюйма, в котором будет встроен сканер отпечатка пальца.

Среди технических характеристики смартфону приписывают топовый процессор, минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

К тому же модель получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68 и поддержку технологии OnePlus WARP Charge. Презентация модели ожидается в начале лета этого года.