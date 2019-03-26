Смартфон OnePlus 7 представили на новом рендерном видео

Смартфон OnePlus 7 представили на новом рендерном видео26.03.2019 18:54
Свое видение новинки на основании последних слухов представил дизайнер Вакар Хан (Waqar Khan).
Он подготовил рендерное видео, показав OnePlus 7 с тройной камерой на задней панели, а также с выдвижной селфи-камерой.
В модели ожидается экран диагональю 6,5 дюйма, в котором будет встроен сканер отпечатка пальца.
Среди технических характеристики смартфону приписывают топовый процессор, минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
К тому же модель получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68 и поддержку технологии OnePlus WARP Charge. Презентация модели ожидается в начале лета этого года.
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