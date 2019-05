Смартфон OnePlus 7 получит необычную защиту от воды

Компания OnePlus продолжает активно проводить тизерную кампанию, подогревая интерес к своим новым флагманам, которые будут представлены уже в этом месяце.

В очередном видеоролике, распространенном накануне в социальной сети, компания намекает на необычную водозащиту, реализованную в смартфоне OnePlus 7.

При этом это не будет защита от воды по стандарту IP, а некая необычная защита, которая не требует серьёзных финансовых вложений.

Есть предположение, что речь идет об использовании водоотталкивающего покрытия P2i, а подобное уже использовали в Redmi Note 7 Pro. Таким образом, смартфон можно уронить в воду на короткое время без последствий.

Waterproof ratings for phones cost you money. We just bought a bucket. #OnePlus7Series https://t.co/Q0eAKsfMEw pic.twitter.com/4f0RmNpI2t

— OnePlus (@oneplus) 3 мая 2019 г.