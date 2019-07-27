Смартфон OnePlus 7 получил версию на 12 ГБ памяти

Смартфон OnePlus 7 получил версию на 12 ГБ памяти27.07.2019 17:45
OnePlus 7 Pro изначально предлагался с 12 ГБ оперативной памяти, а теперь такой объём ОЗУ предлагается и в младшей версии 7-серии.
Китайская компания выпустила новую версию OnePlus 7. Она доступна с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, причем в Китае за нее просят $510.
Это достаточно привлекательная цена за модель, так как базовая версия OnePlus 7 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти стоит $580.
Новая модификация OnePlus 7 доступна в черном цвете. Пока неизвестно поступит ли смартфон на другие рынки.
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