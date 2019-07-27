Смартфон OnePlus 7 получил версию на 12 ГБ памяти

OnePlus 7 Pro изначально предлагался с 12 ГБ оперативной памяти, а теперь такой объём ОЗУ предлагается и в младшей версии 7-серии.

Китайская компания выпустила новую версию OnePlus 7. Она доступна с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, причем в Китае за нее просят $510.

Это достаточно привлекательная цена за модель, так как базовая версия OnePlus 7 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти стоит $580.

Новая модификация OnePlus 7 доступна в черном цвете. Пока неизвестно поступит ли смартфон на другие рынки.