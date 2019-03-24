Дебют смартфона должен состояться летом этого года. Пока о точной дате презентации флагмана не сообщается, но дизайнеры решили показать, как будет выглядеть аппарат.

Так, смартфон OnePlus 7 показали со всех сторон на рендерном видео. Новинка, как уже сообщалось ранее не получит вырезы в экране и будет с довольно тонкими рамками.

16-мегапиксельная селфи-камера в смартфоне окажется выдвижной, а основная камера получит три модуля — 48, 20 и 16 Мп.

OnePlus 7 получит процессор Snapdragon 855, а также 8 или 12 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор установят на 4 000 мАч, а в качестве операционной системы будет Android 9.0 Pie с оболочкой Oxygen OS 9.

Что касается диагонали экрана, то она составит 6,5 дюйма. К тому же в дисплее встроят сканер отпечатков пальцев. Стоимость OnePlus 7 будет около 570 долларов.