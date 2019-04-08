Смартфон OnePlus 6T подешевел на $60 перед выходом OnePlus 7

На китайском рынке компания OnePlus официально снизила цену на флагманский смартфон OnePlus 6T и теперь этот аппарат можно купить за $442.

Производитель скоро представит OnePlus 7 и в честь этого события на $60 была снижена стоимость OnePlus 6T.

На старте продаж данный смартфон стоил $506. За эти деньги предлагался вариант 6/128 ГБ памяти, а версия 8/128 ГБ оценивалась в $538. Сейчас их продают за $442 и $476 соответственно.

Напомним, в OnePlus 6T установлен процессор Snapdragon 845, 6,41-дюймовый AMOLED экран и двойная камера с модулями 16 и 20 Мп.

Фронтальная камера в смартфоне на 16 Мп. Работает устройство под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой OxygenOS версии 9.0.5.

Источник: Gazetadaily.ru.