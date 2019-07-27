Смартфон Nubia Z20 с гибким экраном будет снимать видео в 8К

Флагманский смартфон Nubia Z20 получит камеру с возможностью съемки видео в разрешении 8К. Это будет первый смартфон с такими возможностями.

Помимо того, что Nubia Z20 оснастят качественной камерой, он еще получит гибкий экран. Как будет выглядеть будущая новика пока неизвестно, но 8 августа устройство уже представят, и возможно до официальной презентации в Сети опубликуют «живые» фото аппарата.

Пока глава Nubia только интригует возможностями Nubia Z20. Так, в Сети был опубликован снимок Большого Магелланова Облака, сделанный на камеру Z20.

Предполагается, что Nubia Z20 на рынке составит конкуренцию гибким устройствам Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, которые поступят в продажу осенью.