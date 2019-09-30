Смартфон Nubia Z20 с двумя экранами упал в цене30.09.2019 23:02
Новый смартфон поступил в продажу в конце лета и уже успел подешеветь на китайском рынке, не добравшись до рынка США и Европы, где продажи запланированы на 14 октября.
Смартфон Nubia Z20 с двумя экранами упал в цене на 42 доллара и предлагается по цене от 475 долларов за конфигурацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
Помимо снижения стоимости, в компании анонсировали и выход новой версии, которая будет отличаться цветом с названием Star Blue.
Новый смартфон Nubia Z20 получил два экрана и тройную камеру
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