Смартфон Nokia X71 с тройной камерой раскрыли на эскизе

В Сети распространили эскиз, где показан новый смартфон с названием Nokia X71, презентация которого состоится 2 апреля.

Источником изображения выступил сайт Slashleaks. На эскизе модель оснащена тройной основной камерой, где по предварительным данным будут датчики разрешением 48, 8 и 5 Мп.

Фронтальная камера устройства будет расположена в вырезе в левом верхнем углу. Диагональ экрана будет 6,4 дюйма, а работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 660.

Оперативной памяти предложат 6 ГБ, а встроенной окажется не менее 64 ГБ. За автономную работу будет отвечать батарея на 3 500 мАч, а работать устройство будет под управлением Android 9.0 Pie.