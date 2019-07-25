Смартфон Nokia 9 PureView проверили на прочность

Модель Nokia 9 PureView оказалась в руках у популярного блогера JerryRigEverything, который использует собственную отработанную методику проверки смартфонов на прочность.

Напомним, что Nokia 9 PureView отличается своей камерой, но это не помогло ему завоевать должной популярности на рынке.

После тестов JerryRigEverything, Nokia 9 PureView остался почти не повреждён, а вот тест на изгиб этот аппарат выдержал достойно, хоть и показал не лучшие результаты.

Отметили лишь то, что заднее стекло немного начинает отклеиваться при определённом изгибе, а также смартфон способен гнуться, но не ломается.