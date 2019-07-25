Смартфон Nokia 9 PureView проверили на прочность

Смартфон Nokia 9 PureView проверили на прочность25.07.2019 22:50
Модель Nokia 9 PureView оказалась в руках у популярного блогера JerryRigEverything, который использует собственную отработанную методику проверки смартфонов на прочность.
Напомним, что Nokia 9 PureView отличается своей камерой, но это не помогло ему завоевать должной популярности на рынке.
После тестов JerryRigEverything, Nokia 9 PureView остался почти не повреждён, а вот тест на изгиб этот аппарат выдержал достойно, хоть и показал не лучшие результаты.
Отметили лишь то, что заднее стекло немного начинает отклеиваться при определённом изгибе, а также смартфон способен гнуться, но не ломается.
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