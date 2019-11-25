Смартфон Nokia 9.1 PureView выпустят в 2020 году

Смартфон Nokia с пентакамерой не смог продемонстрировать высокие показатели в создании фотографий.

Некоторые китайские смартфоны с тремя камерами лучше фотографируют, чем финский аппарат с пятью камерами.

Речь идет о Nokia 9 PureView, которую еще летом начали распродавать по 450 евро. В этот период стала появляться информация, что компания готовит преемника Nokia 9 PureView.

Предположительно, смартфон получит название Nokia 9.1 PureView и по ранним слухам его представят до конца года. Новые данные указывают, что будущий флагман появится в первом квартале 2020 года.

Про смартфон информации пока нет, но есть предложение, что он получит процессор Snapdragon 865, который будет представлен в начале декабря.

Не исключено, что в основе аппарате будет платформа Snapdragon 855 или Snapdragon 855 Plus.

Что достоверно известно, так это тот факт, что для разработки камеры смартфона привлечены специалисты компании Carl Zeiss.